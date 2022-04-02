الفاف تعزي في وفاة رشيد عصمة

قدّمت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم الفاف تعازيها الخالصة في وفاة رشيد عصمة رئيس الرابطة الولائية لكرة القدم لولاية تيزي وزو.

وكان عصمة قد وافته المنية بجنوب افريقيا اثناء أدائه لمهمته بمرافقة شبيبة الساورة في المنافسة الافريقية.

كما قدّمت الفاف أحر عبارات التعازي والمواساة لعائلة الفقيد وأقاربه وأسرة كرة القدم راجيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

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