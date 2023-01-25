الفاف تعزي في وفاة لاعب وداد أميزور هني بن إيدير

قدمت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، “الفاف“، اليوم الخميس، بالتعازي في وفاة لاعب وداد أميزور، هني بن إيدير.

الذي وافته المنية، خلال مواجهة فريقه ضد مولودية الرويبة، في اللقاء الذي لُعب أمس الأربعاء، بملعب الرغاية.

وجاء في بيان الفاف، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك:”بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله هني بن إيدير لاعب وداد أميزور”.

وأضاف بيان الفاف:”ويعزي رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف نفسه أولا في هذه الفاجعة الأليمة التي أصابت الكرة الجزائرية”.

وتابع البيان:”ويتقدم رئيس الفاف زفيزف، بإسمه وبإسم أعضاء المكتب الفيدرالي وكل عائلة كرة القدم الجزائرية بأحر التعازي لعائلة الفقيد ونادي أميزور”.

وختم البيان: راجين العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويجعله من أهل الجنة، إن لله وإن إليه راجعون”.