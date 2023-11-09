الفاف تعزي في وفاة محمد العايب

تقدمت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف”، اليوم الخميس، بالتعازي في وفاة الرئيس السابق محمد العايب.

وقدّم رئيس الفاف وليد صادي، رفقة أعضاء المكتب الفيدرالي، التعازي لعائلة الفقيد محمد العايب، الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 83 سنة.

وجاءت تعزية الفاف على النحو التالي: “يتقدم رئيس الفاف و أعضاء مكتبه، بأخلص التعازي و أصدق المواساة إلى عائلة وأقارب الفقيد وكذلك إلى أسرة اتحاد الحراش، النادي الذي ترأسه الفقيد ، راجيين من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته و أن يلهم أهله جميل الصبر و السلوان و يسكنه فسيح جناته”.

وأضاف ذات البيان: “يذكر أن الراحل محمد العايب كان أحد الفاعلين في مجال كرة القدم الجزائرية خلال الثلاثين عامًا الماضية، و من بين الأكثر كفاءة وديناميكية، والمعروف قبل كل شيء بالحب غير المشروط الذي جلبه إلى ناديه، اتحاد الحراش، الذي كان دائمًا يدافع عنه بلا كلل”.