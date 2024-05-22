الفاف تعزي في وفاة مشجع مولودية الجزائر

قامت الفاف، اليوم الأربعاء، بتعزية أسرة الرياضة الجزائرية في وفاة مناصر مولودية الجزائر ياسين صغيري.

وقالت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم التي يترأسها وليد صادي، في منشور لها عبر منصة “إكس” :”ببالغ الحزن و الأسى تلقى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، السيد وليد صادي. وأعضاء المكتب الفيدرالي، نبأ وفاة ياسين صغيري مشجع مولودية الجزائر”.

كما أضافت الفاف “بهذا المصاب بالجلل يتقدم رئيس الإتحاد وأعضاء المكتب الفيدرالي إلى عائلة الفقيد بخالص العزاء، وأسمى عبارات المواساة. سائلين المولى عزى و جل أن يتغمد فقيدهم، بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته يولهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.