الفاف تعزي في وفاة مناصر مولودية الجزائر  

قامت الفاف، اليوم الأحد، بتعزية عائلة الفقيد وليد بوعزيز مناصر فريق مولودية الجزائر و مشجعي الفريق إثر وفاته.

ونشرت إدارة الفاف بيانا قدمت التعازي الخالصة. حيث قالت “ببالغ الحزن و الأسى تلقى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي نبأ وفاة وليد بوعزيز مناصر نادي مولودية الجزائر”.

كما أضافت “بهذا المصاب الجلل يتقدم رئيس اللاتحاد باسمه وباسم أعضاء مكتبه الفديرالي إلى عائلة الفقيد و كل إدارة و مشجعي مولودية الجزائر بخالص التعازي وأسمى عبارات المواساة. سائلين المولى عز و جل أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته، و يسكنه فسيح جناته و يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.