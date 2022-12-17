الفاف تعزي في وفاة نجل رئيس رابطة كرة القدم بعنابة

قدّم رئيس الفاف جهيد زفيزف تعازيه الخالصة لأسرة كرة القدم بعنابة إثر وفاة نجل محمد دواس رئيس رابطة كرة القدم.

وجاء في بيان الفاف، اليوم السبت :”شاء القدر أنه في يوم مباراة الجزائر و السنغال، يعلم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف وأعضاء الاتحاد الجزائري بوفاة نجل السيد محمد دواس رئيس رابطة كرة القدم القدم بعنابة”.

وأضاف بيان الإتحاد الجزائري :”تلقينا خبرا حزينا عن وفاته ولهذا يعزي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف وأعضاء مكتبه وأعضاء اللجنة المنظمة لـ “الشان” محمد دواس ووعائلته وأحبابه”.

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