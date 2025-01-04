“الفاف” تعزي في وفاة والد بلماضي

قدّمت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” تعازيها، إلى الناخب الوطني الأسبق، جمال بلماضي، في وفاة والده اليوم السبت.

وجاء في تعزية “الفاف” عبر صفتحها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ببالغ الحزن و الأسى تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، نبأ وفاة والد الناخب الوطني السابق جمال بلماضي”.

وتقدم الرئيس وليد صادي، باسمه وباسم أعضاء مكتبه الفيدرالي إلى بلماضي ولكل عائلة الفقيد. بخالص التعازي وأسمى عبارات المواساة.

سائلين المولى عز وجل، أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.