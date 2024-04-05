الفاف تعزي في وفاة أنور أومريش لاعب وداد بوفاريك

قام رئيس الفاف وليد صادي بتعزية إدارة نادي وداد متيجة بوفاريك في وفاة لاعبها أنور أومريش، اليوم الجمعة.

وقال وليد صادي في بيان عبر الصفحة الرسمية على الفاف “ببالغ الحزن و الأسى تلقى وليد نبأ وفاة أنور أومريش لاعب نادي وداد متيجة بوفاريك”.

كما أضاف “على اثر هذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم باسمه وباسم أعضاء المكتب الفدرالي وأسرة كرة القدم الجزائري، بأخلص التعازي وعبارات المواساة والدعوات لعائلة الفقيد ومحبيه ولنادي نجم وداد متيجة بوفاريك، داعين الله عز و جل أن يتغمد فقيدهم بواسع رجمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان”.

يذكر، أن اللاعب توفى خلال الداربي المتيجي بين وداد متيجة بوفارك ونادي الأربعاء.