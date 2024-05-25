الفاف تعزي لخضر بلومي في وفاة والده

قام رئيس الفاف وليد صادي، بتعزية نجم الكرة الجزالئرية في الثمانينات لخضر بلومي في وفاة والده وجد اللاعب الدولي الحالي بشير بلومي.

وقالت وليد صادي، في بيان عبر الصفحة الرسمية للهيئة الكروية “ببالغ الحزن والأسى تلقى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي وأعضاء المكتب الفديرالي. نبأ وفاة والد اللاعب الدولي السابق لخضر بلومي وجد اللاعب الدولي محمد البشير بلومي”.

كما أضاف “بهذا المصاب الجلل، يتقدم رئيس الإتحاد وأعضاء مكتبه الفديرالي إلى لخضر بلومي وكل عائلة الفقيد بخالص التعازي وأسمى عبارات المواساة سائلين المولى عز و جل أن يتغمد فقيدهم بواسع رحمته”.