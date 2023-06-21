الفاف تعزي محيوص في وفاة والدته

تقدمت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بالتعازي لمهاجم المنتخب الوطني، أيمن محيوص، في وفاة والدته.

ونشرت الصفحة الرسمية للفاف، عبر الفايسبوك، التعزية لمهاجم الخضر محيوص، والتي جاءت على النحو التالي:”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقت أسرة الإتحاد الجزائري لكرة القدم والمنتخب الوطني بحزن عميق نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله والدة المهاجم الدولي أيمن محيوص”.

وأضافت الفاف:”بهذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف، الناخب الوطني، أعضاء المكتب الفيدرالي وكل أطقم المنتخب الوطني واللاعبين بخالص التعازي إلى لاعب المنتخب الوطني وكل أسرة الفقيد ، داعيين الله أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلون”.