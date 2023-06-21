إعــــلانات
الرياضة

الفاف تعزي محيوص في وفاة والدته

بقلم فيصل زيان بوزيان
الفاف تعزي محيوص في وفاة والدته
  • 21
  • 0

تقدمت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الأربعاء، بالتعازي لمهاجم المنتخب الوطني، أيمن محيوص، في وفاة والدته.

ونشرت الصفحة الرسمية للفاف، عبر الفايسبوك، التعزية لمهاجم الخضر محيوص، والتي جاءت على النحو التالي:”بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقت أسرة الإتحاد الجزائري لكرة القدم والمنتخب الوطني بحزن عميق نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله والدة المهاجم الدولي أيمن محيوص”.

وأضافت الفاف:”بهذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف، الناخب الوطني، أعضاء المكتب الفيدرالي وكل أطقم المنتخب الوطني واللاعبين بخالص التعازي إلى لاعب المنتخب الوطني وكل أسرة الفقيد ، داعيين الله أن يتغمدها برحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلون”.

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎الصَبِرينَ تعز اليرَجِعون بقلوب خاشعة راضية بقضاء الله وقدره تلقت أسرة الاتحاد الجزائري لكرة القدم والمنتخب الوطني بحزن عميق نبأ وفاة المغفور لها بإذن الله والدة المهاجم الدولي أيمن محيوص بهذا المصاب الجلل يتقدم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد جهيد ،زفيزف الناخب الوطني أعضاء المكتب الفيدر وكل أطقم المنتخب الوطني واللاعبين بخالص التعازي الى لاعب المنتخب الوطني وكل أسرة ،الفقيدة داعيين الله أن يتغمدها برحمته يسكنها فسيح ،جنانه و يلهم أهلها وذويها جميل الصبر و السلوان الجزائر‎’‎

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/G16M0
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر