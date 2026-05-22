الفاف تعزّي في وفاة الطاهي الرئيسي بالمركز التقني لسيدي موسى محمد بوزوران

خيّم الحزن على أسرة كرة القدم الجزائرية عقب الإعلان عن وفاة محمد بوزوران، الطاهي الرئيسي بالمركز التقني الوطني لسيدي موسى، في خبر أليم أثار موجة من التأثر داخل محيط الاتحاد الجزائري لكرة القدم.

وعلى إثر هذا المصاب الجلل، تقدّم رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، وليد صادي، باسمه الخاص ونيابة عن أعضاء المكتب الفدرالي وكافة أسرة الكرة الجزائرية، بأحر التعازي وأصدق عبارات المواساة إلى عائلة الفقيد، راجيًا من المولى عزّ وجل أن يتغمّده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وجاء في رسالة التعزية الصادرة عن “الفاف”، الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، مع التضرع إلى الله أن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان لتجاوز هذا المصاب الأليم.

ويُعدّ الراحل محمد بوزوران من الوجوه المعروفة داخل المركز التقني الوطني بسيدي موسى، حيث ظل لسنوات يؤدي مهامه بكل تفانٍ وإخلاص، ما جعله يحظى بتقدير واحترام كل العاملين والمنتسبين للمنتخب الوطني بمختلف فئاته.