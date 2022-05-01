الفاف تعزّي في وفاة والدة رضا ماتام

قدّم الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” تعازيه الخالصة للاعب الدولي السابق و وفاق سطيف رضا ماتام في وفاة والدته.

كما نشرت الفاف اليوم رسالة تعزية عبر الصفحة الرسمية على الفايسبوك. وقالت “ببالغ الحسن والأسى تلقى رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم شرف الدين عمارة وجميع أعضاء المكتب الفيدرالي للفاف نبأ وفاة اللاعب الدولي السابق رضا ماتام”.

كما أضافت “وبهذا المصاب بالجلل يتقدم رئيس الفاف واعضاء المكتب الفيدرالي بأعز عبارات التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة”.

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