الفاف تعفي الأندية الجزائرية من “مسحة تشخيص كورونا”

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” على رأسه شرف الدين عمارة عن قرار إعفاء الاندية الجزائرية المحترفة الهواة من “مسحة كورونا”.

كما قالت في بيان صادر اليوم. ان الإعفاء سيكون بشكل مؤقت ولا يستبعد استئناف الإختبارات في حالة حدوث أي تطورات في الوضع الوبائي.

ويشمل إجراء الفاف كل المسحات بما فيها PCR- RT أو TDR الذي يعرف بالتشخيص السريع.

يذكر. ان القرار جاء بموافقة اللجنة العلمية التابعة لوزارة الصحة.

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