الفاف تعقد اتفاق شراكة مع الإتحاد الأرجنتيني

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم ، اليوم الجمعة، عن عقدها اتفاق شراكة مع الإتحاد الأرجنتيني على هامش الدورة الـ 75 لكونغرس الفيفا المنعقدة بالعاصمة البارواغوانية أسونسيون.

وقالت الفاف، أن الرئيس وليد صادي التقى أمس الخميس، بلوسيانو ناكيس المدير التنفيذي للإتحاد الارجنتيني لكرة القدم، واسفر اللقاء عن توقيع شراكة وتعاون بين الاتحاديتين بهدف تطوير كرة القدم .

وتمثل الشراكة التي ابرمتها الفاف، خطوة جديدة في انفتاح الكرة الجزائرية على الساحة العالمية مستلهمة ذلك من تجربة البلد الذي حاز على لقب كأس العالم الأخير.

ويواصل الرئيس وليد صادي عمله في البحث عن سبل تطوير الكرة الجزائرية عن طريق معايشة اكبر الإتحاديات العالمية للاستفادة منها.

فيما سبق لرئيس الفاف، الاجتماع برئيس الاتحاد السويدي لكرة القدم سيمون أستروم، الذي تحادث معه عن سبل إنجاح المباراة الودية بين المنتخب الوطني والسويدي التي ستجري يوم 10 جوان القادم بالعاصمة السويدية ستوكهولم.