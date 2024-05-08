“الفاف” تعقد ورشة عمل مع “الفيفا” لدراسة إمكانية تنفيذ “الفار” في الجزائر

كشفت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن عقدها لورشة عمل مع مُمثلي الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، ورشة عمل بشأن دارسة امكانية تطبيق خدمة غرفة الفيديو في مباريات كرة القدم بالجزائر.

وحسب بيان “الفاف” عبر موقعها الرسمي، فقد تمّ عقد هذه الورشة بالمركز الوطني لتحضيرات المنتخبات الوطنية بسيدي موسى، أمس الثلاثاء، بين المجموعة التابعة للفاف المعنية بدراسة مشروع تطبيق “الفار” و ممثلي “الفيفا” مدير مشروع “الفار”، مايكل بايلي، و المسؤول الأول عن تطوير استراتيجيات تكنولوجيا كرة القدم، بهافيشان مورغن.

وأوضح بيان الفاف، أن هذه الورشة شارك فيها وفد من التفلزيون العمومي، وكان الهدف الرئيسي منها هو تبادل الخبرات والمعرفة في المجال لبحث إمكانية تطبيق تقنية “الفار” في الجزائر.

وركّز جدول أعمال هذه الورشة بشكل أساسي على دراسة برنامج المساعدة والموافقة، فيما يتعلق بتنفيذ مساعدة الفيديو “الفار” للحكام.

وأكدت الفاف في بيانها، أن ورشة العمل تمثل خطوة مهمة في العملية الرامية إلى إدخال تقنية VAR في كرة القدم الجزائرية، بهدف اعتمادها ابتداءً من موسم 2024-2025.