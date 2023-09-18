الفاف تعلن إستئناف الدورات التكوينية العادية لرخصة “CAF A”

أعلنت المديرية الفنية للمنتخبات الوطنية التابعة للإتحادية الجزائرية لكرة القدم، أمس الأحد، عن إستئناف الدورات التكوينية للمدربين للحصول على شهادات التدريب من صنف “كاف A”.

وحسب بيان الموقع الرسمي للفاف، فإن المدير الفني للمنتخبات الوطنية، مصطفى بسكري، أشرف على إفتتاح إطلاق الدورات التكوينية بفندق جرجرة بتيكجة ولاية البويرة.

وأوضح البيان، أن المديرية الفنية للمنتخبات الوطنية سيتم تدعيمها بالمدرب فؤاد شيحة الذي قدم دروس في إفتتاح هذه الدورة التكوينية.

كما سينضم العديد من المدربين الحاصلين على شهادات الكاف لتدعيم المديرية الفنية للفاف.