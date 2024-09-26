“الفاف” تعلن استئناف محاضرات التكوين للحصول على شهادات التدريب “CAF PRO”

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف”، اليوم الخميس، استئناف محاضرات التكوين، للحصول على شهادات التدريب “CAF PRO”.

وحسب بيان “الفاف” عبر صفحتها الرسمية على منصة فيسبوك، سيتم يوم السبت بالجزائر العاصمة. استئناف محاضرات التكوين (المقياسان 10 و 11) للحصول على شهادات التدريب “CAF PRO” بالنسبة للمدربين المعنيين.

وأوضح بيان “الفاف”، أنه سيشرف على تأطير المتربصين، خلال هذه الدورة التكوينية، المستشار التقني لـ”الفيفا”، مالوش بلحسن.

بينما سيرأس الدورة، عامر منسول، المدير الفني للمنتخبات الوطنية، ويشرف على مراسم الافتتاح بصفته مدير هذه الدورة التي تستمر فعالياتها حتى الثالث من شهر أكتوبر. وفي الختام سيتم عرض أعمال المتربصين.