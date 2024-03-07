الفاف تعلن استئناف التربص التكويني لنيل شهادة التدريب “كاف برو”

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الخميس، عن موعد استئناف التربص التكويني لنيل شهادة التدريب صنف “كاف برو”.

وكشفت “الفاف”، عبر موقعها الرسمي، عن اطلاق المدير الفني الوطني، الدورة الثالثة من هذا التربص، يوم السبت 9 مارس الجاري.

ومن المقرر أن تدوم هذه الدورة الثالثة من التربص التكويني، والمقررة بأحد فنادق العاصمة، إلى غاية 12 من ذات الشهر.

كما كشفت “الفاف”، بأن هذه الدورة الثالثة، ستجري تحت اشراف ومراقبة مدير التطوير لدى “الكاف” راؤول نيفاس شيباندا.