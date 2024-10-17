“الفاف” تعلن استئناف تربص المدربين الخاص بشهادة “كاف أ”

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، عن استئناف المديرية الفنية الوطنية، تربص المدربين، الخاص بشهادة التدريب صنف “كاف أ”.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، باشرت أمس الأربعاء، المجموعة الثانية المعنية بهذا التربص، محاضراتها الخاصة بهذه الشهادة.

وتجري هذه المحاضرات الجارية بالمركز الرياضي بتيكجدة، تحت اشراف مؤطرين من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وحسب الاتحاد الجزائري لكرة القدم، من المقرر أن يتواصل هذا التربص إلى غاية تاريخ 26 أكتوبر الجاري.