الفاف تعلن استحداث عشرة رابطات ولائية جديدة

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، “الفاف”، استحداث عشر (10) رابطات ولائية جديدة، بهدف تعزيز هياكله الإدارية، والتنظيمية.

وكشفت “الفاف”، في بيان لها اليوم الأربعاء، بأنه وفي إطار تجديد المكاتب التنفيذية لرابطات كرة القدم، ولمواكبة التقسيم الإداري الجديد، سيتم استحداث عضرة رابطات ولائية جديدة

وتم الشروه في هذا الاجراء، صيف 2024، باعادة بعث رابطة تندوف، أعقبها تأسيس الرابطات الولائية لكل من: بني عباس، تيميمون، برج باجي مختار، جانت، تڨرت، المغير، المنيعة، عين قزام، إن صالح وأولاد جلال.

ةبهدا أصبح العدد الإجمالي للرابطات الولائية التابعة لـ”الفاف” 58 رابطة ولائية، 9 رابطات جهوية، و5 رابطات وطنية، وفقا لما تنص عليه القوانين الأساسية الجديدة.

وكشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن أسماء رؤساء الرابطات الولائية الجديدة: