الفاف تعلن انسحاب غوتي من المكتب الفيدرالي

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن تخلي محمد غوتي عن منصبه في المكتب الفيدرالي للفاف.

وكشف الموقع الرسمي للفاف، أبرز النقاط التي تطرق لها شرف الدين عمار، خلال ترأسه الاجتماع الأخير للمكتب الفيدرالي، أمس الإثنين.

وشدد رئيس الفاف، خلال هذا الاجتماع، على ضرورة الإمتثال للقوانين المعمول بها، من خلال عدم الجمع بين منصبين داخل الهياكل، والمنظمات، والأنشطة الرياضية.

وعلى ضوء ذلك، قرر عضو المكتب الفيدرالي، محمد غوتي، الانسحاب من المكتب الفيدرالي، والبقاء على رأس الرابطة الولائية لأم البواقي.