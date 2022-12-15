الفاف تعلن انطلاق بيع تذاكر ودية المنتخب المحلي والسنغال

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الخميس، عن انطلاق بيع تذاكر المباراة الودية التحضيرية للمنتخب الوطني المحلي ونظيره السنغالي.

وأكد مسؤولي الفاف، في بيان، عبر الحساب الرسمي للاتحاد الجزائري للعبة، عن انطلاق عملية بيع التذاكر.

كما نشرت الفاف، الرابطة الخاص بالمنصة الرقمية “تذكرتي”، والتي يتم من خلالها بيع تذاكر هذه المباراة.

يذكر أن المنتخب الوطني للمحليين، يواجه نظيره السنغالي، يوم السبت المقبل، بملعب “19 ماي” بعنابة، تحضيرا لمنافسة “الشان”.