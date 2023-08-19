الفاف تعلن برمجة دورة جديدة لتربص شهادة الكاف “أ”

كشفت الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، بالتنسيق مع المديرية الفنية الوطنية، عن اطلاق دورة جديدة خاصة بشهاد التدريب كاف “أ”.

واوضحت الفاف عبر موقعها الرسمي، بان المديرية الفنية الوطنية، انتقت فوجين يتكون كل منهما من 25 عنصر، لاجتياز تربص “كاف أ” في دورة عادية.

ومن المقرر أن ينطلق تربص الفوج الأول يوم 16 سبتمبر، بفندق “جرجرة” بتيكجدة، ويدوم إلى غاية الـ21 من ذات الشهر.

وسيكون على المتربصين، دفع حقوق الإشتراك المقدرة بـ40 ألف دينار جزائري، قبل تاريخ 3 سبتمبر المقبل.

وأوضح الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، بأن المديرية الفنية الوطنية، يتعلم في وقت لاحق تاريخ انطلاث الربص الخاص بالفوج الثاني، والذي يضم هو الآخر 25 متربص.