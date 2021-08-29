الفاف تعلن تأجيل الندوة الصحفية لبلماضي

أعلنت الإتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف”، اليوم الأحد، عن تأجيل الندوة الصحفية للناخب الوطني جمال بلماضي.

ونشرت الفاف بيان عبر موقعها الرسمي، كشفت من خلاله عن تأجيل الندوة الصحفية لمدرب المنتخب الوطني جمال بلماضي، والتي كانت مقررة غدا الإثنين.

وتقرر إعادة برمجة هذه الندوة الصحفية، بتاريخ الفاتح من شهر سبتمبر المقبل، انطلاقا من الساعة الـ11 زوالا، بمركز سيدي موسى.

وأوضحت الفاف، في ذات البيان، بأن هذا القرار جاء بناء على توصيات الفيفا، والكاف، الخاصة بتصفيات كأس العالم قطر 2022.