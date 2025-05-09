“الفاف” تعلن تأخير مباراة المنتخب الوطني للمحليين ونظيره الغامبي

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، أمسية اليوم الجمعة، عن تأخير موعد مباراة المنتخب الوطني للمحليين، ونظيره الغامبي، لحساب تصفيات “الشان”.

ونشرت “الفاف” بيان، أعلنت فيه أنه وبناء على مراسلة من “الكاف”، تقرر تأخير انطلاق مباراة الجزائر، وغامبيا، إلى الساعة الثامنة والنصف ليلا.

ويأتي تأخير موعد انطلاق هذه المباراة إلى الثامنة والنصف ليلا، بعد أن كانت مبرمجة في وقت سابق، على الساعة السابعة مساء.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني للمحليين، ونظيرع الغامبي، التي ستجرة بملعب “19 ماي 1956” بعنابة، تدخل من الدور التصفوي الأخير المؤعل لبطولة “الشان”.