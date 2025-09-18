الفاف تعلن تمديد فترة تسجيل لاعبي القسمين الثاني والثالث

أعلنت الاتحاد الجزائرية لكرة القدم، اليوم الخميس، عبر بيان لها، عن تمديد فترة تسجيل اللاعبين في القسمين الثاني والثالث إلى غاية 30 سبتمبر الجاري.

وأكدت “الفاف” أن هذا التمديد يخص فقط اللاعبين الجزائريين المحليين، أي الذين ينشطون داخل البطولات الوطنية، ولا يشمل اللاعبين القادمين من بطولات خارج الجزائر.

ويأتي هذا القرار من أجل تمكين الأندية من استكمال ملفات لاعبيها وضبط التعداد قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

كما أشارت “الفاف” إلى أن بقية المواعيد المتعلقة بالبطولات الجهوية والولائية والفئات الشبانية تبقى دون تغيير، كما تم تحديدها في المنشور رقم واحد وخمسين الصادر سابقا.

ودعت الاتحادية جميع الأندية إلى الاستفادة المثلى من هذا التمديد وتسوية كافة الوضعيات الإدارية العالقة في الآجال المحددة.