الفاف تعلن دعمها للأندية المشاركة في المنافسات الإفريقية

قام الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف” بتدعيم الأندية الأربعة المشاركة في المنافسات الإفريقية التي تعرّفت على منافسيها اليوم الثلاثاء.

و عنونت الصفحة الرسمية لـ “الفاف” منشورها على الفايسبوك اليوم :”حظ موفق لممثلي الجزائر في المنافسات الإفريقية”.

كما قامت بذكر هوية الأندية الأربعة والأمر يتعلّق بكل من شباب بلوزداد. شبيبة القبائل. إتحاد الجزائر. شبيبة الساورة.

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