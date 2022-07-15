الفاف تعلن عن إجتماع المكتب الفيديرالي الخميس المقبل

اعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف“، اليوم الجمعة، عن ترأس جهيد زفيزف الإجتماع الشهري للمكتب الفيديرالي المقرر يوم الخميس 21 جويلية 2022 بالمركز التقني بسيدي موسى بداية من 10:00 صباحا.

كما كشف عن جدول الاعمال المتمثل في افتتاح الدورة من قبل الرئيس ثم دعوة الأعضاء وتوزيع المهام.

إلى جانب دراسة البرنامج المقدم إلى الجمعية العمومية والاستعداد لمختلف البطولات. مع إعداد برنامج خاص بالمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة المقبل على الشان.

كما ستكون الفرصة لزفيزف لعرض الملف الخاص بمشروع المركز الفني بتلمسان.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]