“الفاف” تعلن عن اطلاق دورة تكوينية للحصول على شهادة تدريب “كاف برو” 

كشف الاتحاد الجزائر لكرة القدم “الفاف”، عن برمجة المديري الفنية الوطنية، دورة تكوينية للحصول على شهادة تديرب صنف “كاف برو”.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، ستجرى هذه الدورة التكوينية على مدار سنة واحدة، انطلاقا من الثلاثي الأخير لسنة 2025.

كما حددت “الفاف” الشروك الواجب توفرها في المترشحين للمشاركة في هذه الدورة التكوينية، والمتمثلة في:

حيازة شهادة “كاف أ” منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل.

إثبات خبرة مهنية لا تقل عن 36 شهرًا في منصب مدرب رئيسي ضمن أندية الرابطة الأولى المحترفة لكرة القدم.

أن يكون في منصب، أو قد شغل منصب مدرب رئيسي خلال الموسم الحالي أو الموسم السابق.

ألا يتجاوز سن المترشح 60 سنة.

ستخضع الملفات لعملية انتقاء لاختيار أفضل خمسين (50) ملفا.

كما كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن الملف الواجب على كل مترشح تقديمه في الفترة ما بين 5 اوت إلى 5 سبتمبر 2025 والذي يتضمن:

نسخة من شهادة “كاف أ” المتحصل عليها منذ ثلاث (3) سنوات على الأقل.

شهادات أو إثباتات لممارسة فعلية كمدرب رئيسي لمدة 36 شهرا خلال المواسم الخمسة الأخيرة، داخل أندية تابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم.

إثبات ممارسة النشاط كمدرب رئيسي خلال موسم 2025-2026 أو الموسم السابق له (2024-2025).

تم تحديد حقوق التكوين بمبلغ: 1.650.000,00 دج أي مليون وستمائة وخمسون ألف دينار جزائري.