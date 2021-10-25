الفاف تعلن عن انطلاق بيع تذاكر كأس العرب

أعلن الإتحاد الجزائري لكرة القدم، اليوم الإثنين، عن غنطلاق بيع تذاكر بطولة كأس العرب للمنتخات المحلية، والتي ستشهد مشاركة المنتخب الوكني المحلي.

ونشر الموقع الرسمي للفاف، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي، الرابط الخاص، بشراء تذاكر مباريات كأس العرب.

ودعت “الفاف” أنصار الخضر، من الراغبين في متابعة أشبال مجيد بوقرة، لاقتناء تذكرتهم، لحضور المباريات.

وفي الأخير عبّر الاتحاد الجزائري لكرة القدم، عن تمنياته بالتوفيق للمنتخب الوطني المحلي في هذه المنافسة المقررة بقطر في الفترة ما بين 30 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

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