الفاف تعلن عن برمجة دورة تكوينية للحصول على شهادة التدريب “كاف أ”

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأحد، عن برمجة المديرية الفنية الوطنية، دورة تكوينية لفائدة المدريبن الراغبين في الحصول على شهادة التدريب صنف “كاف أ”.

واوضح الاتحاد الجزائري لكرة القدم، في بيان نشره عبر موقع الرسمي، الشروط الواجب توقرها في المدربين الراغبين في الشماركة في هذا التربص.

وتضمنت هذه الشروط، الزامية امتلاك المترشح شهادة تدريب صنف “كاف ب”، شهادة “أويفا أ”، كما يجب ان يكون المترشح في نشاط خلال السنوات الثلاثة الماضية.

كما يتوجب على المترشحين ملئ استمارة نشرتها “الفاف”، في موقعها الرسمي، مع دفع حقوق، على أن يتم الكشف عن برنامج هذا التربص في وقت لاحق.