الفاف تعلن عن تجهيز ملعب “تشاكر” بتقنية “الفار”

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأربعاء، عن قيامه بتجهيز ملعب “مصطفى تشاكر”، بتقنية “الفار”.

وأوضحت الفاف عبر موقعها الرسمي، بأن إقدامه على هذه الخطوة، يأتي نزولا عند قرار الفيفا، الذي يلزمهم بتوفير هذه التقنية.

كما يأتي هذا تحسبا للمباراة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم، والتي ستجمع المنتخب الوطني، بنظيره الكاميروني.

في حين يشرف نائب رئيس لجنة التحكيم، محمد بيشاري، بتجريب تقنية “الفار”، بملعب “تشاكر”، إلى جانب مسؤولي الملعب، وتقنيي التلفزيون العمومي.

يذكر أن المنتخب الوطني، سيستقبل نظيره الكاميروني، بملعب “تشاكر”، لحساب لقاء العودة من الدور الفاصل المؤهل لمونديال قطر 2022.

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