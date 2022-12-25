الفاف تعلن عن تغيير في جدول مباريات “الشان”

كشفت الفاف عن إجراء بعض التغييرات في جدول مباريات “الشان” الذي ستحتضنه الجزائر بداية من 13 جانفي. و يدوم إلى غاية 4 فيفري.

وقالت الفاف في بيان لها اليوم. أن الكاف وافقت على اقتراح لجنة تنظيم “الشان” بتغيير موعد مباراة الجز ائر و ليبيا إلى الساعة السادسة مساء بملعب براقي الجديد بعدما كان مبرمجا على الساعة الخامسة.

كما أكدت أن المباراة الثانية للمجموعة أ ستقام بين إثيوبيا وموزمبيق. والمقرر إجراؤها في 13 جانفي 2023 على الساعة الثامنة مساء أجّلت إلى اليوم الثاني 14 جانفي بداية من الساعة الثانية.

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