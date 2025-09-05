الفاف تعلن عن تنظيم المقياس الأول من التربص التكويني للحصول على شهادة “كاف أ”

أعلنت المديرية التقنية الوطنية التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم عن تنظيم المقياس الأول من التربص التكويني الخاص بالحصول على شهادة “كاف أ”.

لفائدة مترشحي المجموعة الرابعة المقبولين عبر منصة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” لسنة 2025.

وسيُجرى هذا التربص في الفترة الممتدة من 13 إلى 18 سبتمبر 2025، بمركز تجمع وتحضير النخبة الرياضية بفوكة (ولاية تيبازة).

شروط المشاركة: يتعين على المترشحين دفع حقوق التسجيل المقدرة بـ 70.000 دج، عبر إيداعها في الحساب البنكي الخاص بالاتحاد لدى البنك الخارجي الجزائري BEA - فرع دالي إبراهيم (00900)، رقم الحساب: 65-9009050083. كما يُلزم المترشحون بإرسال وصل الدفع في أجل أقصاه 9 سبتمبر 2025، على البريد الإلكتروني التالي: [email protected].

وتندرج هذه المبادرة في إطار سياسة الفاف الرامية إلى تطوير الكفاءات الفنية الوطنية والارتقاء بمستوى التكوين وفق معايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.