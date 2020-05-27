الفاف تعلن مشاركتها في المؤتمر السنوي للفيفا حول لوائح كرة القدم

أكد الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، مشاركته في المؤتمر السنوي للفيفا حول لوائح كرة القدم، بعد إعلان الفيفا للموعد الجديد المحدد لعقد هذا المؤتمر.

وكشفت الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، أن “الفيفا”، حددت تاريخ 22 و23 جوان المقبل، لعقد مؤتمرها السنوي للوائح كرة القدم 2019.

وبالنظر للظروف الإستثائية التي يعيشها العالم حاليا، تقرر عقد هذا المؤتمر عبر الأنترنت، كما سيتم النقل المباشر لهذا المؤتمر عبر موقع الفيفا.

وأكد الإتحاد الجزائري لكرة القدم، مشاركته في هذا المؤتمر، بنفس طريقة الإتحاديات الأخرى، قصد التشاور في البرنامح الذي ترسله الأمانة العامة للفيفا.

يذكر أن هذا الإجتماع كان من المقر انعقاده في 16 مارس الماضي، ببوينس أيرس الأرجنتينية، إلا أن وباء كورونا، أجبر مسؤولي “الفيفا” على تأجيله.