الفاف تعلن مناقصة بخصوص حقوق التسويق والإشهار

أعلنت الفاف عن مناقصة منح حقوقها التسويقية والإعلانية المفتوحة لجميع قطاعات النشاط الاقتصادي باستثناء متعامل الهاتف النقال.

وحددت الفاف الفترة من 2024 إلى 2026. حيث أوضحت في بيان نشرته على الموقع الرسمي أن المناقصة تتعلق بحقوق التسويق والإشهارات التي تخص الفاف والمنتخبات الوطنية.

كما اشترطت الفاف على المعنيين تقديم العروض في موعد أقصاه 31 ديسبمر 2023 بداية من الساعة الرابعة مساء.

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