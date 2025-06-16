“الفاف” تعلن موعد التربص التكويني لمدربي كرة القدم داخل الصالات

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف”، موعد انطلاق الدورة الثانية والأخيرة، من التربص الذي تنظمه المديربة الفنية الوطنية، والخاص بمدربي كرة القدم داخل الصالات.

وحسب الموقع الرسمي لـ”الفاف”، سيجرى هذا التربص، في الفترة ما بين 28 جوان الجاري و2 جويلة المقبل، بمركز تجمع المنتخبات الوطنية بفوكة (تيبازة).

ودعت “الفاف” المعنيين بالمشاركة في هذه الدورة الأخيرة، لتسديد حقوق الاشتراك المقدرة بـ40 ألف دينار جزائري.