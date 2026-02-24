“الفاف” تعلن موعد جمعيتها العامة العادية

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، اليوم الثلاثاء، أن الجمعية العامة العادية ستُعقد يوم السبت 11 أفريل بالعاصمة، وذلك طبقًا لأحكام القانون الأساسي للاتحادية، لا سيما المادة 32 منه.

وأوضح بيانٌ لأعلى هيئة كروية في البلاد أن هذا الاجتماع يندرج ضمن الإطار القانوني والتنظيمي الذي يضبط سير عمل الاتحادية. ويهدف إلى عرض ومناقشة مختلف التقارير المتعلقة بالنشاط السنوي.

ووفقًا لأحكام المادة 32.4 من القانون الأساسي، سيتم توجيه الاستدعاءات الرسمية إلى جميع الأعضاء المعنيين قبل موعد انعقاد الجمعية بما لا يقل عن عشرة أيام، مرفقة بجدول الأعمال، والتقريرين الأدبي والمالي السنويين، إضافة إلى تقرير محافظ الحسابات.

وتعَدُّ الجمعية العامة العادية محطةً مهمة في مسار تسيير الاتحادية، إذ تتيح للأعضاء تقييم الحصيلة السنوية ومناقشة التوجهات المستقبلية، بما يخدم تطوير كرة القدم الوطنية وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.