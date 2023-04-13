الفاف تعلن موعد سحب قرعة الدور الثمن والربع نهائي لكأس الجزائر

كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، موعد اجراء سحب قرعة الدورين الثمن، والربع نهائي لمنافسة كأس الجزائر.

وحسب الموقع الرسمي للفاف، حدد يوم الأحد المقبل 16 أفريل الجاري، كموعد لسحب هذه القرعة، بفندق الجيش ببني مسوس.

كما حدد تاريخ خوض مباريات الدور الثمن النهائي يومي 28 و29 أفريل الجاري، فيما برمجت مباريات الربع نهائي بتاريخ 12 و13 ماي المقبل.

يذكر أن 16 نادي سيشارك في سحب القرعة المقبل لكأس الجمهورية، منها 6 اندية من الرابطة المحترفة، أربعة أندية من الرابطة الثانية، خمسة أندية من ما بين الجهات، وفريق واحد من الجهوي الثاني.