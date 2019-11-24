الفاف تعلن موعد عقد اجتماع مكتبها الفيدرالي

كشف الإتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأحد، عن موعد انعقاد إجتماع مكتبه الفيدرالي، برئاسة خير الدين زطشي.

وكشف الموقع الرسمي للإتحاد الجزائري لكرة القدم، عن عقد اجتماع المكتب الفيدرالي، يوم غد الإثنين، بالمركز التقني لسيدي موسى.

وسيتم خلال هذا الإجتماع، التطرف للعديد من النقاط، أبرزها، إعتماد محضر جلسة (24 أكتوبر)، مناقشة تقارير مختلف الدوريات الوطنية.

وبالإضافة لذلك، سيتم التطرق لتقارير مختلف اللجان الكروية (اللجنة المالية، اللجنة الفيدرالية للتحكيم..)، وملف المديرية الفنية الوطنية.