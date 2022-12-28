الفاف تعين بن ستيتي مسؤول كرة القدم النسوية

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأربعاء، عن تعيين فريد بن ستيتي، مسؤول جديد لكرة القدم النسوية.

ونشرت الفاف، بيتان عبر موقعها الرسمي، أعلنت من خلال تعيين فريد ستيتي على رأس قسم كرة القدم النسوية، ومسؤول المنتخب الوطني النسوي الأول.

كما أوضحت الفاف، بأن هذا القرار تم المصادقة عليه خلال أشغال مكتبها الفيدرالي الأخير، بحضور المدير الفني الوطني مصطفى بسكري.

ويحوز فريد ستيتي، على خبرة كبيرة في مجال كرة القدم النسوية، بعد قيادته لعديد الأندية والمنتخبات النسوية العاليمة، وتوج بعدة ألقاب.