الفاف تعين مجيد بوقرة مدربا للمنتخب الوطني المحلي

عين الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، الدولي الجزائري الأسبق مجيد بوقرة، مدربا للمنتخب الوطني للمحليين.

وجاء قرار “الفاف” بتعيين بوقرة، مدربا للمنتخب الوطني للمحليين، خلال اجتماع المكتب الفيدرالي المنعقد اليوم الخميس.

ويأتي هذا القرار، لاشراف بوقرة، على تحضير العناصر الوطنية المحلية، للاستحقاقات المهمة المقبلة.

يذكر أن مجيد بوقرة سبق له تولي مهمة تدريب المنتخب الوطني للمحليين، والتتويج معه بلقب كأس العرب سنة 2021.