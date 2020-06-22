الفاف.. تعيين مجيد بوقرة مُدربا للمنتخب المحلي

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
الفاف.. تعيين مجيد بوقرة مُدربا للمنتخب المحلي
بقلم إسماعيل عشاش

ّأعلنت الفاف وبصفة رسمية عن تعيين الدولي الجزائري الأسبق، مجيد بوقرة كمدرب للمنتخب المحلي.

وأوضح الإتحاد الجزائري لكرة القدم، بأن إختيار “الماجيك” جاء بعد موافقة المكتب الفيدرالي، وإستشارة جمال بلماضي.

وكان الرجل الأول في الخضر من أشد المُعجبين بـ”بوقي”، وكان أول من فتح له مجال العمل في قطر منذ سنوات مضت.

وستكون مهمة النجم الأسبق لغلاسغو راينجرز، قيادة لاعبي البطولة الوطنية في “الشان 2022” التي ستقام على أرض الجزائر.

يُذكر بأن بوقرة كان دون عمل في الأشهر الماضي، بعدما تخلى عنه نادي الفجيرة بسبب سوء النتائج.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=840148

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com