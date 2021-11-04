الفاف تعيّن “مكتب تدقيق مالي وإداري” لمراقبة التلاعبات

قام الإتحاد الجزائري لكرة القدم الذي يترأسه شرف الدين عمارة بتعيين مكتب مستقل في مهامة، حسب موقع “الفاف” اليوم.

و سيكون دور المكتب تحديد وإبراز العوائق ونقاط الضعف على مستوى الهياكل الإتحادية. وحتى الرابطات المنضوية تحت لوائها.

كما سيكون دوره مرافقة “الفاف” في التدقيق التي تسمح بسد الفراغ القانوني المتعلق بأطر التسيير من خلال الكفاءة مع تحسين دور الادارة. وتفاديا لخطر التلاعبات بالجانب الإداري والجانب المالي بالخصوص.

و يبدأ مكتب التدقيق في عمله. بداية بتمحيص السنة المالية 2020، والثلاثي الاول من سنة 2021.

ويبدو أن رئيس “الفاف” عمارة يريد مراقبة كل صغيرة وكبيرة تخص المال العام. كما يريد تفادي أي خلل إداري و مالي يضر بسمعته كرجل أول في مبنى دالي براهيم.

وكان شرف الدين قد قام بعدة قرارات جريئة منها تعيين معوش نائبا له خلفا لعمار بهلول الذي أنتهت فترة مسؤوليته.