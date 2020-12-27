الفاف تغير موعد اجتماع مكتبها الفيدرالي

قرر الإتحاد الجزائري لكر القدم، تغيير موعد انعقاد الاجتماع الشهري لمكتبه الفيدرالي والذي كان مقررا يوم الثلاثاء المقبل.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم، أنه تم تقديم موعد موعد اجتماع المكتب الفيدرالي من الـ29 من الشهر الجاري، إلى يوم الإثنين 28 ديسمبر.

وأوضحت الفاف، أن هذا التعديل، جاء بالنظر لمباراة المنتخب الوطني لأقل من 17 عاما، أمام نظيره السنغالي، والمقررة يوم 29 ديسمبر.

يذكر أن الاجتماع الشهري للمكتب الفيدرالي، سيعقد بمقر الفاف بدالي ابراهيم، انطلاقا من الساعة الـ10 صباحا.