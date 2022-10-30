الفاف تفتح باب الترشح لمنصب المدير الفني الوطني

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم “الفاف”، اليوم الأحد، عن فتحه باب الترشح لشغل منصب المدير الفني الوطني.

ونشرت الفاف بيان عهبر موقعها الرسمي، أوضحت من خلاله بأن باب الترشح لمنصب المدير الفني الوطني مفتوح أمام الكفاءات المحلية، والأجنية.

كما حدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم آخر أجل لايداع ملف الترشح قبل منتصف ليلة 12 نوفمبر المقبل.

وأوضحت الفاف، بأنه سيتم دراسة ملفات المترشحين، في الفترة ما بين 13 إلى 15 نوفمبر، على مستوى مقر الفاف.

وفي الفترة ما بين 15 إلى 18 نوفمبر، سيجري المترشحين الذين قبلت ملفاتهم، سيجرون مقابلة أمام لجنة مكونة من خبراء لدى الفيفا.