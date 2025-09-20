“الفاف” تفتح باب الترشح لشغل مناصب مديرين تقنيين جهويين

أعلنت المديرية التقنية الوطنية التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم عن فتح باب الترشحات لشغل منصب مدير تقني جهوي على مستوى الرابطات الجهوية التسع: الجزائر، البليدة، وهران، بشار، سعيدة، ورقلة، قسنطينة، عنابة وباتنة.

وحددت المديرية جملة من الشروط الواجب توفرها في المترشحين، أبرزها: حيازة شهادة «كاف أ».

حيازة شهادة مستشار في الرياضة (كرة القدم) درجة ثالثة.

إثبات خبرة ميدانية لا تقل عن خمس (5) سنوات كمدرب.

إتقان تقنيات الإعلام الآلي.

كيفية الترشح

يتعيّن على المترشحين المهتمين إرسال ملفات ترشحهم بصيغة (PDF) عبر البريد الإلكتروني: [email protected] وذلك خلال الفترة الممتدة من 20 إلى 27 سبتمبر 2025.

ملف الترشح يجب أن يتضمن: نسخة من شهادة «كاف أ».

نسخة من شهادة مستشار في الرياضة (كرة القدم) درجة ثالثة.

شهادات أو إثباتات خبرة تثبت خمس (5) سنوات على الأقل كمدرب.