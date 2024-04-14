الفاف تفتح تحقيقا حول التلاعب بنتيجة مباراة من البطولة 

فتح الإتحاد الجزائري لكرة القدم تحقيقا حول تقدم رئيس أحد أندية القسم الثالث هواة بشكوى تتعلق بترتيب مباراة في البطولة.

وقالت أن الشكوى جاءت حول إحتمالية التلاعب بالمقابلة في بيان لها “تقد رئيس فريق بشكوى لدى مجلس قضاء متعلقة بالقذف وترتيب مقابلة”.

كما أضافت “على إثر ذلك تم فتح ملف على مستوى كل من لجنة الإنضباط التابعة للرابطة ما بين الجهات و ضابط النزاهة التابع للفاف”.

وأردف بيان الفاف “يؤكد الإتحاد الجزائري لكرة القدم على حرصه على ضمان احترام القوانين والأنظمة المعمول بها في كرة القدم الجزائرية والدولية، و الحفاظ على الروح الرياضية والأخلاقية داخل وخارج الملاعب ومعاقبة أي سلوكيات منافية للروح الرياضية”.

وفي سياق متصل، قال البيان أن الفاف ستتاعب مسار القضية مع الجهات القضائية و ستتخذ الإجراءات اللازمة بناء على نتائج التحقيقات”.