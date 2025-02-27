الفاف تفتح تحقيقا في أحداث مباراة الرويسات والحراش

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، اليوم الخميس، عن فتح تحقيق في أحداث العنف التي تسببت في إلغاء انطلاق مباراة مستقبل الرويسات وضيفه اتحاد الحراش، بملعب 18 فيفري بورقلة.

واستنكرت الفاف، في بيان نشرته اليوم الخميس، أحداث العنف التي أدت إلى إلغاء المباراة، لحساب الجولة الـ21 من بطولة القسم الوطني الثاني هواة - مجموعة وسط شرق.

وقالت الفاف في بيانها: “إن هذه التصرفات غير المقبولة التي تسيء إلى صورة كرة القدم الجزائرية، تكتسي طابعا أكثر أسفا بحدوثها عشية شهر رمضان المبارك. لقد بات من الضروري التصدي بحزم لهذه الظاهرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعاد العناصر المشاغبة التي دأبت على إثارة هذه الفوضى، لما تلحقه من ضرر على كرة القدم”.

وأضاف بيان الفاف: “يعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن فتح تحقيق لكشف ملابسات هذا الأحداث المؤسفة”.

وختم بيان الهيئة الكروية الجزائرية: “يجدد الاتحاد الجزائري لكرة القدم التزامه بقيم الاحترام والروح الرياضية واللعب النظيف. ويدعو جميع الفاعلين في كرة القدم الوطنية، من أندية، جماهير ووسائل الإعلام، إلى توحيد الجهود للقضاء على كل أشكال العنف في الملاعب والحفاظ على التنافس الشريف”.