“الفاف” تفتح تحقيقا في قضية مواجهة القبة أمام واد سلي

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، عن فتح تحقيق في قضية مواجهة رائد شباب القبة أمام مستقبل شباب واد سلي.

وكشفت “الفاف” عبر موقعها الرسمي أن قسم النزاهة بالاتحاد الجزائري لكرة القدم فتح تحقيق في القضية.

وجاء هذا القرار بعد البيان الذي نشرته إدارة القبة تتهم فيه لاعبيها بالتلاعب بنتيجة مواجهة واد سلي التي انتهت لصالح الأخير بـ5-2.

كما أضاف بيان الفاف أن ملف القضية تم تحويله إلى لجنة الأخلاقيات بعد السماع لكل الأطراف.